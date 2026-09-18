В Дагестане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

В Дагестане контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Махачкалу. Правоохранители обеспечивают взаимодействие со всеми ведомствами, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что при отражении атаки обломки дрона повредили кровлю жилого дома в столице республики. По данным властей, повреждения получила одна квартира на верхнем этаже.

Для приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Дагестана работает горячая линия: 8 (928) 514-05-00.

Константин Соловьев