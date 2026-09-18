Кисловодская оптовая компания признана банкротом из-за долга в 128 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввёл процедуру наблюдения в отношении кисловодского ООО «Мадрид» по заявлению московского банка, признав требования кредитора к должнику обоснованными в размере 128,98 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По делу о банкротстве ООО «Мадрид» суд признал требования банка к должнику обоснованными, в том числе: основной долг — 109 млн рублей, проценты — 4,94 млн рублей, неустойка — 13,43 млн рублей, госпошлина — 1,58 млн рублей. Требования включены в третью очередь реестра кредиторов; неустойка и иные финансовые санкции выделены в отдельную группу этой очереди. Помимо этого, с ООО «Мадрид» в пользу банка взыскано еще 100 тысяч рублей государственной пошлины в порядке пункта 3 статьи 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мадрид» зарегистрировано в 2007 году в селе Кисловодске Ставропольского края. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Учредитель — Оганес Месропян. Уставный капитал общества составляет 200 тысяч рублей. Выручка за 2025 год составила 2,7 млрд рублей, прибыль — 165,59 млн рублей.

Временным управляющим утверждён Владимир Иванович Шебанков, член Ассоциации СРО «Эгида».

Следующее заседание по итогам наблюдения назначено на 9 февраля 2027 года в здании Арбитражного суда Ставропольского края по адресу. К этой дате Владимир Шебанков обязан представить суду отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии ООО «Мадрид», предложения о возможности восстановления его платёжеспособности, заключение об основаниях для оспаривания сделок, реестр требований кредиторов, баланс на последнюю отчётную дату, доказательства уведомления всех кредиторов, а также протокол первого собрания кредиторов.

Определение суда может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Ставропольского края в течение месяца с момента изготовления документа в полном объеме.

Тат Гаспарян