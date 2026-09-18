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Один избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА один избирательный участок пришлось перенести в резервное помещение. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, на участке были повреждены стекла. «Из-за повреждения БПЛА были выбиты стекла»,— сказала госпожа Памфилова.

Ранее сообщалось о временной приостановке работы избирательных участков в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников. Члены комиссий, наблюдатели и избиратели были перемещены в укрытия на время действия соответствующего режима.

Вячеслав Рыжков

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