Татарстанцы чаще всего обращаются к карьерным консультантам за помощью с резюме

Самый распространенный запрос жителей Татарстана к карьерным консультантам — создание или улучшение резюме. Такой вариант указали 84% участников исследования hh.ru.

Половине респондентов нужна помощь со стратегией поиска работы, 33% хотят оценить свои навыки. Еще 29% обращаются для подготовки к собеседованию, 26% — чтобы сменить профессию или карьерный вектор. Среди других запросов — построение карьерного плана (23%), выбор профессии (17%) и обучение новым навыкам (14%). По 14% приходится на запросы, связанные с синдромом самозванца и выгоранием.

Чаще всего за карьерной помощью обращаются специалисты в сфере IT — 41%. Далее идут высший и средний менеджмент (25%), продажи и обслуживание клиентов (24%), специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу, а также строительству и недвижимости — по 23%.

При этом 81% обратившихся имеют более шести лет профессионального опыта, еще 13% — от трех до шести лет.

Анна Кайдалова