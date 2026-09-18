УФАС выявило нарушения при передаче коммунальных сетей в 12 районах Татарстана

Татарстанское УФАС выдало муниципалитетам республики более 70 предупреждений из-за передачи объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения без законных оснований и оформления права пользования. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Предупреждения получили 12 районов республики: Арский, Заинский, Зеленодольский, Сармановский, Новошешминский, Спасский, Буинский, Елабужский, Нижнекамский, Тукаевский, Лаишевский и Высокогорский.

В течение 60 календарных дней муниципалитеты должны разработать планы передачи коммунальной инфраструктуры в соответствии с законом, согласовать их с Татарстанским УФАС, утвердить и исполнить в установленные сроки.

Анна Кайдалова