По состоянию на конец августа задолженность ООО «АгроТехЦентр» перед пятью сотрудниками превысила 1 млн руб. Зарплату за январь–июль и отпускные работникам компания выплачивала с нарушением сроков, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанская компания задолжала работникам более 1 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстанская компания задолжала работникам более 1 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также выявлены нарушения при увольнении работников, оформлении трудовых договоров и предоставлении отпусков. Кроме того, у компании была задолженность по страховым взносам и НДФЛ.

Прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений и возбудила административное дело. Материалы направлены в Государственную инспекцию труда Татарстана.

Согласно данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2014 году в Татарстане и работает в сфере оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Анна Кайдалова