Глава Северной Осетии проголосовал на выборах

В Северной Осетии стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Избирательный участок посетил глава республики Сергей Меняйло. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Сегодня вместе с супругой приняли участие в голосовании на выборах.

Участие в выборах – это не формальность. Это возможность каждому определить, кто будет представлять интересы граждан в федеральном парламенте и принимать решения, от которых во многом зависит развитие регионов и страны в целом», - написал глава.

Голосование продлится 18, 19 и 20 сентября.

Константин Соловьев