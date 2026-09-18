За ходом выборов в Кисловодске будут следить более 560 наблюдателей

В Кисловодске за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы и Думы Ставропольского края будут следить более 560 наблюдателей. Они распределены по 41 избирательному участку и будут работать все три дня голосования — с 18 по 20 сентября, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наблюдатели представляют политические партии, Общественную палату России и Общественную палату Ставропольского края. По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, они прошли обучение и ознакомлены со своими правами и обязанностями.

«Их присутствие — гарантия того, что выборы пройдут прозрачно, без нарушений»,— заявил господин Моисеев.

Вячеслав Рыжков