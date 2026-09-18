В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

О введении ограничений сообщили на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи. «Все силы и средства работают на защиту города»,— говорится в сообщении. Жителей и гостей курорта призвали укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании будут информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с выполнением рейсов.

Пассажирам рекомендуют самостоятельно отслеживать актуальную информацию о своих рейсах. Данные доступны на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний. Кроме того, пассажиров просят внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

В аэропорту также напомнили о правилах поведения во время ожидания. Пассажиров попросили не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места тем, кому сложнее стоять.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Возле санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Мария Удовик