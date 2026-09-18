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Губернатор Ставрополья проголосовал на выборах

В Ставропольском крае стартовали трехдневные выборы в Госдуму РФ и Думу региона. Избирательный участок посетил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщил глава в своих соцсетях.

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Фото: соцсети Владимира Владимирова

«Участки открыты по всему краю, мы вместе с супругой проголосовали в Ставрополе. Присоединяйтесь! Поддерживайте своих кандидатов — тех, чьи взгляды близки, кому доверяете», — написал господин Владимиров.

Выборы продлятся с 18 по 20 сентября. Участки открыты с 8:00 утра до 20:00.

Константин Соловьев

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