Избирательные участки в Петербурге открылись без происшествий

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что все участки утром 18 сентября открылись штатно. Всего в городе во время трехдневного голосования работают около двух тысяч избирательных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование продлится три дня и завершится вечером 20 сентября

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Голосование продлится три дня и завершится вечером 20 сентября

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«С момента открытия избирательных участков я обладаю информацией о том, что все участки открыты, все в штатном режиме, никаких вопросов нет. Избиратели с большим энтузиазмом идут на выборы»,— заявил господин Мейксин.

Видео с исполнением гимна — с него начинается работа всех избирательных комиссий в первый день выборов.

Глава избиркома одним из первых проголосовал на участке в школе на улице Коллонтай. Он пришел вместе с дочерью.

Тем временем представители КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» заявляют о массовом недопуске своих наблюдателей к работе на участках.

Голосование продлится три дня и завершится вечером 20 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга, Государственной думы, а также четырех муниципальных образований.

Константин Леньков