В Махачкале обломки БПЛА повредили кровлю жилого дома

При отражении атаки украинских беспилотников обломки повредили кровлю жилого дома в Махачкале. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Жертв в результате происшествия нет. Экстренные службы на месте ликвидируют последствия. По данным властей, незначительное возгорание кровли потушено. Повреждена одна квартира на верхнем этаже. Необходимая помощь будет оказана, отметил Федор Щукин.

«Прошу дагестанцев не публиковать фото и видео работы ПВО, полета БПЛА или последствий падения фрагментов. Будьте бдительны и берегите себя», — написал врио главы.

Константин Соловьев