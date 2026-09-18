Анапа вошла в число популярных направлений для отдыха парами в сентябре

Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в сентябре 2026 года. Курорт занял четвертое место в рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, составленном на основе запросов и заявок пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Первое место в рейтинге занял Сочи — на него пришлось 15% бронирований парами. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 8%, третье — Москва, на которую пришлось 5% таких бронирований. Анапа стала следующим по популярности направлением среди представленных в рейтинге.

В среднем пары бронировали в Анапе размещение на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи составила 3,7 тыс. руб. Этот показатель оказался ниже, чем в других курортных городах Краснодарского края, вошедших в десятку. В Сочи ночь стоила в среднем 4,1 тыс. руб., в Геленджике — 5,2 тыс. руб.

Всего в рейтинг вошли десять направлений для поездок парами в сентябре. Помимо Анапы, Сочи и Геленджика, Краснодарский край представлен Краснодаром. В среднем поездка в Краснодар составляла две ночи при стоимости размещения 3,5 тыс. руб. за ночь.

Также в десятку вошли Ялта, Алушта и Феодосия. В Ялте средняя стоимость ночи составила 5,6 тыс. руб. при продолжительности поездки восемь ночей, в Алуште — 5,2 тыс. руб. при восьми ночах, в Феодосии — 3,6 тыс. руб. при таком же сроке проживания. Калининград занял девятое место со средней продолжительностью поездки пять ночей и стоимостью 4 тыс. руб. за ночь.

Мария Удовик