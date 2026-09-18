В Ставрополе завершили капремонт трех пятиэтажек за 24 млн рублей

В Ставрополе завершился капитальный ремонт трех пятиэтажных домов — на улицах Пригородной, 225 и 195, а также на проспекте Карла Маркса, 98. Здания построены в 1976, 1981 и 1987 годах. Суммарные затраты на работы превысили 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До начала ремонта фасады, как отмечается, имели трещины и повреждения. На панельных домах дополнительно требовалось восстановить межпанельные швы: их герметичность защищает конструкции от проникновения влаги. Подрядчики очистили поверхности, устранили трещины, восстановили швы, нанесли грунтовку, смонтировали армирующую сетку и штукатурный слой.

Завершили работы окраской составами, устойчивыми к ультрафиолету и осадкам. В порядок также привели входные группы.

Константин Соловьев