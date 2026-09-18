В КБР предотвратили диверсию на газопроводе

ФСБ предотвратила подготовку диверсии на газопроводе в Майском районе Кабардино-Балкарии. По подозрению в ее подготовке задержан 40-летний гражданин России, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии спецслужбы, уроженец Черниговской области УССР в 2024 году, находясь на территории Украины, установил через Telegram контакт с представителем СБУ. В 2025 году, как утверждает ФСБ, он прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена для подготовки диверсии на объекте газоснабжения.

Задержание произошло во время попытки забрать из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, оно предназначалось для совершения диверсии на газопроводе.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ по Кабардино-Балкарии возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ заявили, что задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Вячеслав Рыжков