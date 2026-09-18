На Северном Кавказе стартовали выборы депутатов трех региональных парламентов

В Дагестане, Ингушетии и Ставропольском крае одновременно с выборами депутатов Госдумы началось голосование за депутатов региональных парламентов. В Дагестане и Ингушетии избирают депутатов Народных собраний, в Ставропольском крае — Думы. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В Ингушетии предстоит избрать 32 депутата Народного собрания по пропорциональной системе. В бюллетене представлены пять партий: «Новые люди», «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР. Всего в партийных списках зарегистрировано 200 кандидатов. Для получения мандатов партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

В Дагестане будут избраны 90 депутатов Народного собрания. Выборы также проходят по пропорциональной системе. В бюллетене указаны пять партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». По партийным спискам зарегистрировано 778 кандидатов.

В Ставропольском крае выборы депутатов Думы проходят по смешанной системе. 25 депутатов изберут по партийным спискам, еще 25 — в одномандатных округах. В едином избирательном округе зарегистрированы списки шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Коммунисты России». В них представлены более 350 кандидатов. Те же партии выдвинули кандидатов в одномандатных округах.

В выборах могут участвовать зарегистрированные избиратели трех регионов.

По приведенным в исходных данных оценкам, в Ставропольском крае их около 1,9 млн, в Дагестане — более 1,7 млн, в Ингушетии — около 250 тыс. человек.

Голосование за региональные парламенты проходит одновременно с выборами депутатов Госдумы. В Ингушетии избиратели также получают бюллетени для голосования по федеральному и одномандатному округам.

Мария Удовик