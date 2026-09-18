В Новороссийске открылись 143 избирательных участка

В Новороссийске началось голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. В городе открылись 143 избирательных участка, в том числе два временных. Все комиссии приступили к работе в установленное время, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Узнать адрес своего избирательного участка и получить информацию о текущей избирательной кампании можно с помощью цифровых сервисов Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, в Новороссийске работает чат-бот, позволяющий найти участок по адресу регистрации или его номеру. После ввода данных сервис предоставляет адрес, телефон и геолокацию участка.

Вячеслав Рыжков