Угроза по БПЛА объявлена на территории Новороссийска

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам при включении сирен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Находящимся в помещениях рекомендуется укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. На улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на подземной парковке.

Власти призвали не использовать в качестве укрытия автомобили и не прятаться у стен многоквартирных домов. Сигнал тревоги будет отменен после того, как обстановка станет безопасной.

Upd: угрозу атаки БПЛА в Новороссийске отменили около 9:30.

Вячеслав Рыжков