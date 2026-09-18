В Дагестане Азербайджанскому музыкально-драматическому театру присвоили имя Магомаева

В Дагестане Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру присвоили имя Муслима Магомаева. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Федора Щукина Фото: соцсети Федора Щукина

Обновленный театр в Дербенте открыли в марте этого года с участием президента России Владимира Путина. Реконструкция позволила открыть новый зрительный зал, гримерные, а также устроить световое и звуковое оборудование.

«С сегодняшнего дня этот творческий уголок носит имя всемирно известного артиста. Певец, актер, поэт и композитор Муслим Магомаев был талантлив во многих направлениях и навсегда вписал свое имя в мировую культуру. Его уникальный голос и душевные песни по сей день популярны в народе», — написал в своих соцсетях Федор Щукин.

Константин Соловьев