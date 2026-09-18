Число наркопреступлений в Дагестане снизилось на треть

В Дагестане за восемь месяцев 2026 года количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере сократилось на 44,3%, сообщил врио главы республики Федор Щукин по итогам заседания антинаркотической комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По словам господина Щукина, правоохранительные органы пресекли 24 канала поставки наркотиков из других регионов России. Также были выявлены факты контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ.

Более 15% выявленных с начала года наркопреступлений, по данным республиканских властей, совершались с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В Дагестане ограничен доступ к 223 интернет-ресурсам, которые, как отмечают власти, распространяли информацию, связанную с пропагандой наркотиков.

Врио главы республики поручил продолжить эту работу, уделяя внимание не только выявлению фактов сбыта, но и установлению организаторов преступных схем, пресечению каналов поставок и выявлению новых способов распространения наркотиков.

Вячеслав Рыжков