Главные новости к вечеру 17 сентября
С генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги. «Ъ Северо-Запад» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.
Горизбирком порекомендовал избирателям не брать большие сумки на участки. Выборы стартуют завтра, 18 сентября.
Экс-руководитель «СКА Арены» и АО «Стройтрансгаз» восстановит историческое здание по программе «Рубль за метр».
В Петербурге троих мужчин осудили за осквернение блокадного трамвая.
В Янино запустили большие автобусы до метро «Улица Дыбенко».
В автосалонах Петербурга появились новые Peugeot и Citroen французской сборки.
Блогеру Илье Ремесло продлили арест по делу о фейках.
«Черкизово» вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства нарезки в Ленобласти.
Гидрометцентр предупредил судоводителей о низком уровне воды в Неве.
Калининградской области дополнительно направили 583,5 млн рублей на субсидирование авиаперевозок.