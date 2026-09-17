Главные новости к вечеру 17 сентября

С генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги. «Ъ Северо-Запад» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.

Горизбирком порекомендовал избирателям не брать большие сумки на участки. Выборы стартуют завтра, 18 сентября.

Экс-руководитель «СКА Арены» и АО «Стройтрансгаз» восстановит историческое здание по программе «Рубль за метр».

В Петербурге троих мужчин осудили за осквернение блокадного трамвая.

В Янино запустили большие автобусы до метро «Улица Дыбенко».

В автосалонах Петербурга появились новые Peugeot и Citroen французской сборки.

Блогеру Илье Ремесло продлили арест по делу о фейках.

«Черкизово» вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства нарезки в Ленобласти.

Гидрометцентр предупредил судоводителей о низком уровне воды в Неве.

Калининградской области дополнительно направили 583,5 млн рублей на субсидирование авиаперевозок.