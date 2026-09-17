Главные новости за 17 сентября. Кавказ

Куриные яйца на Ставрополье с 8 по 14 сентября подорожали на 4,02%. Средняя цена десятка составила 103,66 руб. против показателя предыдущей недели. Яйца стали самым заметно подорожавшим продовольственным товаром из представленных в мониторинге за отчетную неделю. Для сравнения, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 3,18%, до 1198,97 руб. за кг, гречневая крупа — на 2,73%, до 77,27 руб. за кг, вареная колбаса — на 2,37%, до 601,24 руб. за кг.

Цены производителей при добыче нефти и природного газа в Ставропольском крае в августе 2026 года снизились на 21,7% по сравнению с декабрем 2025 года. Индекс цен составил 78,3%. Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата. В целом в добыче полезных ископаемых цены за восемь месяцев снизились на 21,5% — индекс составил 78,5%. При этом добыча прочих полезных ископаемых, напротив, подорожала на 1,9%. В обрабатывающей промышленности снижение оказалось менее значительным — цены с начала года уменьшились на 5,1%.

В столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли «Дачу И. В. Сталина». Согласно архивным сведениям, в период пребывания в республике Иосиф Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике. Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский государственный университет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами.

Во втором квартале 2026 года в неформальном секторе СевероКавказского федерального округа (СКФО) трудились почти 2 млн человек — это на 2,1% больше, чем годом ранее. Доля неформально занятых в округе достигла 41,9 % от общей численности работающих, свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рассчитанные на основе статистики Росстата.

Серия №20 ветеринарной вакцины для собак «Мультикан-8» запрещена к реализации на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Препарат предписано изъять из оборота и уничтожить, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Решение принято после проверки, в ходе которой специалисты выявили несоответствие препарата установленным требованиям качества. Вакцина применяется для профилактики у собак ряда инфекционных заболеваний, включая чуму плотоядных, энтериты, лептоспироз и бешенство.