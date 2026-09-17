Почти 1,4 тысячи жителей Новороссийска получат выплаты после атаки БПЛА

Почти 1,4 тыс. жителей Новороссийска получат выплаты за поврежденное имущество после атаки беспилотников в ночь на 9 сентября. По данным городских властей, имущество различной степени повреждения получили 1,4 тыс. человек, всего пострадало 749 жилых объектов, включая квартиры в многоквартирных домах и частные домовладения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки продолжает работу. Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил руководителям внутригородских районов ускорить подготовку документов для назначения выплат.

Параллельно в городе продолжается восстановление поврежденных объектов. Власти отмечают участие инвесторов в этих работах.

В школе №15, которая дважды пострадала в результате атак, заменили стеклопакеты с торцевой стороны здания, залили пол в помещении, куда попал беспилотник, и укрепили подвал. Фасад подготовили к нанесению декоративной штукатурки. Сейчас специалисты проводят отделочные работы внутри здания.

В детском саду №22 установили новые стеклопакеты. Учреждение уже вернулось к работе в штатном режиме.

Продолжаются работы и в храме святого Спиридона Тримифунтского. В здании возобновились богослужения. Бетонные своды очистили от остатков сгоревшей кровли и покрыли гидроизоляцией, чтобы защитить внутреннюю роспись от повреждений. Остатки сгоревших куполов демонтировали. Сейчас специалисты разбирают основание центрального купола, который принял на себя основной удар.

Массированная атака беспилотников на Краснодарский край произошла в ночь на 9 сентября. Основная часть ударов пришлась на Новороссийск. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек получили ранения.

Мария Удовик