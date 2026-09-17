Во Владикавказе прокуратура потребовала обезопасить набережную Терека
Прокуратура Затеречного района Владикавказа потребовала устранить нарушения требований безопасности на участке благоустройства набережной Терека. Представление внесено организации, выполняющей работы, сообщила прокуратура Северной Осетии.
Проверка началась после публикации обращения в интернете. Как установило надзорное ведомство, на территории, где ведутся строительные работы, отсутствовали ограждения, которые должны препятствовать падению людей в русло реки. Кроме того, площадка не была отделена от пешеходной зоны, не имела защитных устройств и предупреждающих знаков.
В результате жители города, в том числе дети, могли свободно проходить через участок проведения работ. Прокуратура сочла, что подрядчик не обеспечил необходимые меры безопасности, из-за чего возникала угроза жизни и здоровью граждан.
Подрядчику предписано устранить выявленные нарушения. Одновременно прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц и проверить наличие оснований для привлечения их к административной ответственности.
После прокурорского вмешательства место проведения работ огородили металлическими конструкциями и сигнальной лентой, а также установили информационный стенд с запретом прохода на территорию набережной. В прокуратуре сообщили, что таким образом условия для безопасного пребывания граждан на участке были восстановлены.