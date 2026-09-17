Главные новости за 17 сентября. Новороссийск

Утром 17 сентября ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Мера распространяется на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В Международном уголовном суде в Гааге началось рассмотрение обращения в связи с гибелью гражданина Турции Саваша Чакара в результате атаки на турецкое судно Reyhan Sar в Черном море. Об этом сообщает турецкая газета T24. Сухогруз под турецким флагом 22 июля подвергся атаке беспилотников у побережья Новороссийска. Судно следовало из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля. В результате атаки погиб 54-летний боцман Саваш Чакар, находившийся в машинном отделении. Еще 12 членов экипажа получили ранения.

В Краснодарском крае утром 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 4. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, обращений от жителей не поступало, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Подземные толчки зафиксированы в районе станицы Гостагаевской на глубине 10 км. По данным ведомства, землетрясение произошло в 06:20 мск.

В Новороссийске из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошло возгорание здания одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В результате пожара на предприятии никто не пострадал. Огонь оперативно ликвидировали.

Супругам из Новороссийска предъявлено обвинение в регистрации фирмы через подставное лицо. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 58-летний фигурант, являвшийся иностранным гражданином, убедил свою 55-летнюю жену временно зарегистрировать на себя компанию, которая должна была заниматься грузовыми перевозками. При этом супруги, как утверждает следствие, знали, что не будет допущена к фактическому управлению организацией и станет номинальным учредителем и директором.