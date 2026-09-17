В суде КБР рассмотрят дело о хищении 5 млн рублей через схему с отцовским капиталом

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая в сговоре с неустановленными лицами направляла в финансовую организацию документы от имени граждан, имеющих право на меры господдержки. В пакет входили заведомо ложные сведения, в том числе фиктивные договоры куплипродажи земельных участков, — они использовались для оформления ипотечных займов. Погашение кредитных обязательств осуществлялось за счет средств государственной поддержки семей с детьми.

В результате противоправных действий из бюджета было похищено более 5 млн рублей. Ещё одна попытка хищения не была доведена до конца: заявка на погашение обязательств отклонена после выявления признаков противоправной деятельности.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики. В отношении соучастников, личности которых не установлены, материалы выделены в отдельное производство.

Мария Хоперская