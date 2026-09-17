На Ставрополье яблоки и поездки на Черное море подешевели более чем на 5% за неделю

На Ставрополье с 8 по 14 сентября наиболее заметно, на 5,4%, подешевели яблоки и поездки на отдых на Черноморское побережье России (на 5,2%). Такие данные содержатся в материалах еженедельного мониторинга средних потребительских цен и их изменения по Ставропольскому краю за период с 8 по 14 сентября 2026 года. Мониторинг охватывает продовольственные и непродовольственные товары, а также отдельные виды услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средняя цена килограмма яблок составила 152,20 руб., что на 5,44% меньше показателя предыдущей недели. Еще сильнее среди отдельных товаров подешевел репчатый лук — на 5%, до 49,84 руб. за кг. Картофель снизился в цене на 3,42%, до 58,10 руб. за кг, капуста — на 2,59%, до 40,63 руб., морковь — на 2,23%, до 42,19 руб., свекла — на 1,56%, до 42,88 руб. за кг.

Снижение также отмечено по ряду мясных и молочных продуктов. Баранина подешевела на 0,63%, до 864,15 руб. за кг, полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,56%, до 727,88 руб., сливочное масло — на 0,14%, до 1230,63 руб. за кг. Кефир снизился в цене на 0,37%, до 108,06 руб.

При этом по отдельным продуктам за неделю произошел заметный рост. Наиболее существенно подорожали куриные яйца — на 4,02%, до 103,66 руб. за 10 штук. Сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 3,18%, до 1198,97 руб. за кг, гречневая крупа — на 2,73%, до 77,27 руб., вареная колбаса — на 2,37%, до 601,24 руб. за кг.

Рост цен также зафиксирован на черный байховый чай — на 2,19%, до 1416,06 руб. за кг, муку пшеничную — на 1,07%, до 64,33 руб., сыр — на 1,05%, до 884,94 руб. и маргарин — на 1%, до 312,70 руб.

В непродовольственном сегменте наиболее заметно выросли цены на брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани — на 2,89%, до 2262,64 руб. за штуку. Электропылесосы подешевели на 1,6%, до 6813,89 руб., подгузники — на 1,83%, до 235,35 руб. за 10 штук, хозяйственное мыло — на 2,35%, до 71,20 руб.

Среди лекарственных препаратов наиболее заметно снизилась цена на римантадин — на 2,94%, до 84,51 руб. за 10 таблеток. Пенталгин подешевел на 2,87%, до 273,89 руб., метамизол натрия — на 1,15%, до 37,57 руб. При этом цена корвалола выросла на 1,47%, до 63,82 руб., а нимесулида — на 0,34%, до 128,48 руб.

Более существенная динамика наблюдалась в сфере услуг. Поездка на отдых на Черноморское побережье России подешевела на 5,18%, до 61 513,79 руб. за поездку. Стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизилась на 3,61%, до 105 241,24 руб.

Также снизилась стоимость санаторно-курортного отдыха: день в санатории подешевел на 3,41%, до 6629,07 руб., проживание в гостинице категории 1* или мотеле — на 0,6%, до 1830,12 руб. в сутки, в гостинице 3* — на 0,82%, до 2097,92 руб. При этом проживание в гостинице 4–5* немного подорожало — на 0,09%, до 3160,51 руб.

По большинству регулируемых и повседневных услуг цены за неделю не изменились. Стоимость проезда в городском автобусе составила 42,56 руб., в трамвае и троллейбусе — по 35 руб. Не изменилась стоимость холодного водоснабжения — 68,62 руб. за кубометр, водоотведения — 37,75 руб., отопления — 3481,47 руб. за Гкал и услуг по снабжению электроэнергией — 680,03 руб.

В целом мониторинг показывает разнонаправленную динамику потребительских цен: наиболее заметное снижение пришлось на отдельные виды овощей и фруктов, а также туристические услуги, тогда как наиболее выраженный рост среди продовольственных товаров за неделю показали яйца, сухие молочные смеси и гречневая крупа.

Валерий Климов