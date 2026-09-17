Водопад призов: более 13 500 подарков разыграл Т2 за месяц в Ставропольском крае

T2 разыграл более 13 500 призов среди абонентов в Ставропольском крае в рамках масштабного промо. Победители стали обладателями премиальных смартфонов и гаджетов, а также получили сертификаты на поездки в такси, доставку еды и покупки. До конца акции участников ждут еще около тысячи призов, включая новый гибридный автомобиль TANK 700 Edition One, который будет разыгран в финале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

В августе T2 запустил в Ставропольском крае масштабное промо в честь первой годовщины работы бренда в регионе. Абонентам оператора предложили принять участие в еженедельных розыгрышах стильных гаджетов и полезных сертификатов, а также побороться за главный приз в финале. Суммарно за месяц компания разыграла более 13 500 призов.

Первым участникам активности оператор подготовил гарантированный подарок: 10 000 ставропольцев стали обладателями сертификатов в сеть магазинов «Пятерочка». Для получения приза достаточно было в числе первых зарегистрироваться в акции через приложение T2 или на специальном сайте.

Помимо гарантированного подарка, компания еженедельно разыгрывала среди абонентов современные гаджеты и сертификаты. Участники получили промокоды со скидкой в сервисах такси и доставки еды «Яндекса», на покупки в Ozon и скидку на услуги Т2. Среди призов также были разыграны iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5 Slim, AirPods Pro, Яндекс Станции Макс и современные модели умных часов, зарядных станций и беспроводных наушников.

Масштабный розыгрыш продлится до 29 сентября. Испытать удачу могут как действующие, так и новые абоненты T2 в Ставропольском крае: чтобы стать участником акции, достаточно зарегистрироваться на специальном сайте или в мобильном приложении оператора. Дополнительные шансы на победу приносят мультиподписка MiXX и специальная игра в личном кабинете акции.

Впереди участников ждут итоги последнего еженедельного розыгрыша. А 5 октября оператор назовет главного победителя – именно ему достанется новый гибридный автомобиль TANK 700 Edition One в максимальной комплектации с карбоновым обвесом.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить прозрачность условий участия в таком масштабном промо. Поэтому стремимся сделать каждый этап максимально открытым для абонентов – от момента регистрации до объявления победителей каждую неделю. При этом для нас важно, чтобы участие не ограничивалось только ожиданием главного приза: еженедельные розыгрыши дают возможность большему числу абонентов стать обладателями технологичных устройств и полезных сертификатов еще до финала. «Водопад призов» – это не просто розыгрыш с большим призовым фондом, это благодарность ставропольцам за доверие и выбор Т2».

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в разделе акции на сайте Т2.

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