В Ессентуках за повторное пьяное вождение у водителя конфисковали автомобиль

В Ессентуках суд приговорил 50-летнего местного жителя к 380 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщила прокуратура города.

Суд установил, что в сентябре 2025 года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии и поехал по улицам Ессентуков. Его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления автомобилем.

Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Помимо обязательных работ, мужчине на 2 года 6 месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его автомобиль конфискован в доход государства как орудие совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.

Валерий Климов