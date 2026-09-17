Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ремонт «Красного моста» в Гергебильском районе планируют закончить до конца октября

В Гергебильском районе на участке км 133+082 автодороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» («Красный мост») ведутся аварийновосстановительные работы. Их планируется завершить до конца октября, сообщили в дагавтодоре.

Фото: Дагавтодор

Фото: Дагавтодор

К настоящему моменту обустроена технологическая дорога — в русло реки уложены водопропускные трубы, также подготовлена площадка для подъезда техники к мосту. На проезжей части выполнены демонтажные работы, включая разбор асфальтового покрытия.

Сейчас специалисты устраивают временные опоры с последующим поднятием пролётного строения. Промежуточные участки пролета будут отсечены и демонтированы, также предстоит разобрать массивную промежуточную опору моста и обустроить буронабивные сваи.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд