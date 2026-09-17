На Ставрополье выявили пять новых объектов культурного наследия

На территории Ставропольского края обнаружены пять курганных могильников — «Солнечный1», «Солнечный2», «Солнечный3», «Солнечный4» и «Солнечный5». Объекты расположены на террасе левого берега реки ШараповаТашла, на пахотном поле. Краевое управление по охране объектов культурного наследия выпустило соответствующие приказы, которые были опубликованы на официальном правовом портале региона.

По предварительным данным, памятники относятся к периоду с III тысячелетия до н. э. до XIV–XV веков н. э. Ученым еще предстоит провести полный комплекс экспертиз; по их результатам специалисты определят границы охраняемой территории.

Присвоение могильникам статуса объектов культурного наследия — необходимая мера для их защиты и юридического обеспечения сохранности. Собственники земельных участков, на которых расположены памятники, обязаны соблюдать требования закона о защите объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Мария Хоперская