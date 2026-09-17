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Между Ставрополем и Пятигорском до конца 2026 года распределят 53 новых автобуса

Власти Ставропольского края до конца 2026 года направят в краевую столицу и Пятигорск 53 новых автобуса. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства региона Денис Янаков.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках федерального проекта «Эффективная транспортная система» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» закуплено 35 автобусов большого класса — они предназначены для основных магистральных маршрутов. Еще 18 единиц транспорта рассчитаны на маршруты, где движение крупногабаритного подвижного состава затруднено.

Транспорт будет задействован на уже действующих маршрутах — новые направления запускать не планируется. Существует вероятность, что автобусы выйдут на линии уже в октябре.

Мария Хоперская

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