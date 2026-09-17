Экс-министра информатизации Татарстана Никифорова заочно арестовали

Мещанский районный суд Москвы заочно на два месяца арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России, экс-министра информатизации Татарстана Николая Никифорова. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Как сообщает ТАСС, господину Никифорову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды «Финико».

Потерпевшими по делу признаны 8 тыс. человек, ущерб оценивается примерно в 5 млрд руб.

Анна Кайдалова