В Лаишевском районе приостановили работу кафе «Папа Карло»

После выявления случая сальмонеллеза у посетителя кафе «Папа Карло» в деревне Матюшино суд приостановил деятельность заведения на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

В кафе не соблюдалась поточность технологических процессов, помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Также выявлены нарушения при допуске сотрудников к работе и контроле условий хранения продуктов.

Кроме того, специалисты обнаружили 18 партий пищевой продукции общим весом 26 кг без маркировки. Установлено, что в кафе не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

Анна Кайдалова