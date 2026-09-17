В Нижнекамске увеличат число укрытий в многоквартирных домах

В Нижнекамске планируют дополнительно оборудовать подвальные помещения в многоквартирных домах. Сейчас укрытия есть в 221 доме, сообщил мэр города Радмир Беляев.

В Нижнекамске автоматические системы открытия установлены в 22 домах. Они обеспечивают доступ к 28 укрытиям. До 16 октября такие системы планируют установить еще на 87 объектах.

Также в городе создадут горячую линию для сообщений о проблемах с укрытиями. Жители смогут сообщать о закрытых, неподготовленных или плохо оборудованных помещениях.

Кроме того, в Нижнекамске рассматриваются предложения по установке отдельных железобетонных укрытий.

Анна Кайдалова