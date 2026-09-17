Radio Tapok, балет «Кармен» и выставка современного искусства

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кино, а также посмотреть персональную выставку Аси Заславской «Признаки жизни». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Пятигорске на площадке «Двор на Анисимова» с 18 по 20 сентября пройдет Jazzwaters Fest. В старом дворе в самом центре города под открытым небом будут отыграны концерты и организован маркет с товарами от местных мастеров. В числе исполнителей заявлены Мурад Ибрагимов, Lay-Far Dance Orchestra, Space Dust, трио Антона Горбунова, группа «Опус» и трио Даниэля Адиянца.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (18+)

В Нальчике в Доме молодежи 18 сентября в 19:30 пройдет концерт шансонье Мухтара Хордаева. Арист исполняет песни собственного сочинения. Его популярные треки: «Своим друзьям», «Небо над землей», «Облака» и «Дорогая».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

В воскресенье в 19:00 в черкесском амфитеатре «Зеленый остров» выступит группа «Нэнси». Поп рок группа была создана в 1992 году и приобрела популярность с выходом первого альбома. Хитами стали песни «Отель», «Дым сигарет с ментолом» и «На столе чистый лист».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

В «Зеленом театре» Ставрополя 20 сентября в 20:00 состоится концерт проекта Radio Tapok с пиротехническим шоу. Программа будет состоять из работ на военно-историческую тематику — «Высота 776», «Цусима», «Петропавловск» и других, однако на концерте можно будет услышать и хиты коллектива.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

19 сентября в 19:00 в зале им. Шаляпина в Ессентуках и 20 сентября в 19:00 в зале им. Скрябина в Кисловодске покажут балет «Кармен». Эта история любви, ревности и свободы, рассказанная языком танца. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение артистов перенесут зрителей в знойную Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

В субботу в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут трагикомедию «Ножницы». «В спектакле произошло убийство. Все подозреваемые в нем — на сцене. Задача зрителей — узнать мотивы, которые есть у каждого из героев, и вычислить настоящего убийцу. Вариантов развития сюжета — множество. Ясно только одно — преступник не избежит наказания»,— сказано в описании постановки.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

В воскресенье в 18:00 на сцене театра драмы им. Лермонтова в Ставрополе – спектакль «Остров заблудших душ». Спектакль поставлен по пьесе Вуди Аллена. В центре действия Филлис — успешный психоаналитик, независимая бизнес-леди, которая помогает состоятельным пациентам решить психологические проблемы. Однажды она узнает об измене мужа, адвоката Сэма. Филлис вызывает к себе лучшую подругу Кэрол, чтобы якобы обсудить личность разлучницы. А на самом деле — чтобы узнать все обстоятельства измены и изощренно «разнести» любовницу мужа.

Стоимость билетов — 6000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа проходят показы фильма «Охота на императора» режиссера Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается в Москве после ее взятия войсками Наполеона. Император занимает Кремль, а монахи Чудова монастыря готовят покушение на него. Одновременно молодая дворянка Мария пытается застрелить Наполеона, чтобы отомстить за погибшего брата. Главные роли исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков и Алексей Чадов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

В воскресенье в 15:00 в ставропольском кинотеатре «Синема Парк Космос» состоится показ аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий фэнтези написан Хаяо Миядзаки. Главные герои картины — маленькие существа, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Се, и они становятся лучшими друзьями.

Стоимость билетов — 470 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

В Северо-Кавказском филиале Пушкинского музея во Владикавказе проходит персональная выставка Аси Заславской «Признаки жизни». «Выставочный проект выстроен вокруг понятия незримого присутствия — одного из лейтмотивов творчества художницы. В своей практике Заславская создает ситуации, где зритель сталкивается с едва уловимыми признаками человеческого существования — он неизбежно набредает на знаки, напоминающие: здесь когда-то был человек. Место, где человек жил, любил, творил, совершал чудеса и исчезал»,— пишет о выставке куратор Моника Норс.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

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