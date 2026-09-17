Татарстан занял шестое место по имущественной поддержке МСП

Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему имущественной поддержки малого и среднего бизнеса. 2,4 тыс. татарстанских предпринимателей воспользовались сервисом-агрегатором на платформе МСП.РФ и нашли объекты государственной недвижимости для ведения бизнеса, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Всего сервисом воспользовались более 80 тыс. пользователей. Больше всего предпринимателей — в Москве (6 тыс.), Московской области (3,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (3,4 тыс.).

В Татарстане на середину сентября 310 объектов сдаются бизнесу на льготных условиях: 34 региональных и 276 муниципальных. Еще около 830 объектов доступны на специальных условиях.

Анна Кайдалова