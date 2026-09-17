Зданию воронежской гордумы потребовался капремонт входной группы

В Воронеже ищут подрядчика для капитального ремонта входной группы здания городской Думы (Плехановская, 8). Начальная цена контракта составляет 1,5 млн руб. Согласно техническому заданию, провести ремонт требуется в течение 60 календарных дней. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

От будущего подрядчика требуется отремонтировать фундаментную плиту входной группы, гранитную плитку горизонтальной и вертикальной поверхностей, а также примыкающую тротуарную плитку. Обновить также необходимо столбы ограничения, водоотводные лотки и трубы водостока. Гарантийный срок на результаты работ составит пять лет.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 25 сентября. Итоги аукциона подведут 29 сентября. Работы оплатят из средств городского бюджета на 2026 год.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что проектная документация по капитальному ремонту здания областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» по соседству с гордумой (Плехановская, 10а) получила отрицательное заключение государственной экспертизы.

Денис Данилов