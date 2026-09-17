В Махачкале расследуют дело о незаконном приобретении спецсредства для «слежки»

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение и использование специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантка заказала на маркетплейсе шариковую ручку, совмещающую функции записи звука, визуального наблюдения и документирования. Устройство она получила в пункте выдачи товаров в Махачкале.

Экспертное исследование подтвердило, что изделие относится к категории специальных технических средств для негласного получения акустической информации и визуального наблюдения. Прибор изготовлен промышленным способом и находится в работоспособном состоянии.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств дела и формирования доказательственной базы.

Мария Хоперская