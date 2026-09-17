Новороссийские специалисты проверили первый урожай папайи из Сочи

Первый урожай папайи, выращенный в тепличном комплексе КФХ «100 гектар» в Сочи, прошел экспертизу и полностью соответствует требованиям ГОСТ по товарному качеству и биологической ценности. Исследования провели специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

На экспертизу поступили плоды двух сортов — вытянутого «Голландского» и округлого «Тайского». Образцы проверяли на соответствие ГОСТ 342712017 «Плоды папайи свежие. Технические условия». Эксперты подтвердили правильную текстуру фруктов, сочность мякоти и характерный сортовой аромат.

Ключевой задачей исследования стала оценка способности культуры накапливать важные макроэлементы — калий, магний и фосфор — в концентрациях, соответствующих биологической норме, при выращивании в теплицах субтропической зоны. По итогам анализа специалисты заключили, что выращенные плоды отвечают установленным стандартам биологической ценности.

Отдельное внимание эксперты уделили содержанию природных сахаров: массовая доля сахара в сорте «Голландский» составила 6,8%, в «Тайском» — 7,1%.

Мария Хоперская