Объем досрочного погашения ипотеки на Дону достиг 15,7 млрд рублей

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов в Ростовской области по итогам января — июня 2026 года достиг 15,7 млрд руб. — это на 24,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В масштабах страны объем досрочных выплат за тот же период составил 748,6 млрд руб., продемонстрировав рост на 34%. Среднемесячный объем платежей превысил 124 млрд рублей против 93 млрд рублей годом ранее.

Как пояснил генеральный директор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов, все больше заемщиков предпочитают направлять средства на погашение кредитов, а не на размещение на вкладах. На это влияет постепенное снижение ставок по депозитам, а также налогообложение дохода по ним. При этом благоприятное окно для рефинансирования и снижения ставок эксперты относят к долгосрочной перспективе.

Мария Хоперская