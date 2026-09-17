Ростовское ООО «РД Текнолоджи» признано банкротом с долгами в 66 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «РД Текнолоджи» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 66,2 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Анализ финансового состояния компании показал, что ее имущества недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов. При этом, по данным суда, имеющегося имущества достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

Конкурсным управляющим утвержден Артем Лопатин. Его ежемесячное вознаграждение установлено в размере 30 тыс. руб. за счет имущества должника.

Процедура наблюдения в отношении «РД Текнолоджи» была введена определением суда от 20 апреля 2026 года. Суд установил наличие у компании признаков банкротства и отсутствие оснований для введения финансового оздоровления, внешнего управления или заключения мирового соглашения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РД Текнолоджи» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2022 году. Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Учредителем и гендиректором является Давид Туриев. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании выросла на 38% — до 12,2 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 82% и составила 16 тыс. руб.

Наталья Белоштейн