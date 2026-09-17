В Кировской области надой молока вырос до 25 кг на корову в сутки

В Кировской области среднесуточный надой молока на одну корову на 16 сентября составил 25 кг. Это на 0,3 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил пресс-центр правительства региона.

Самые высокие показатели продуктивности зафиксировали в сельхозорганизациях Кирова — 29,8 кг, Куменского района — 29 кг, Сунского района — 27,9 кг, Пижанского округа — 27,8 кг и Вятскополянского района — 27,5 кг.

Ежедневно в регионе реализуют 2,32 тыс. тонн молока — на 1,7% больше уровня прошлого года.

Наибольшие объемы сырого молока поставляют Куменский район — 332 тонны в сутки, Зуевский — 203,5 тонны, Оричевский округ — 172,9 тонны, Немский округ — 154,9 тонны и Орловский округ — 121,2 тонны.

Анна Кайдалова