В Казани открылся инклюзивный центр «Ярдэм» для людей с ОВЗ

В Казани официально открылся Центр инклюзии «Ярдэм» для незрячих людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба раиса.

В трехэтажном здании площадью 3,8 тыс. кв. метров работают бесплатные программы для людей с нарушениями зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно здесь смогут заниматься около 230 человек.

Рядом с центром в этом году завершили благоустройство инклюзивного бульвара «Ярдэм» площадью 3,9 га. На территории оборудовали адаптированные пешеходные и велодорожки, экопавильон, площадки для занятий и навигационные элементы для людей с ОВЗ.

Ранее сообщалось, что возле бульвара «Ярдэм» появятся два мурала.

Анна Кайдалова