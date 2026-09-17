Таможенники в Северной Осетии пресекли канал нелегальных поставок товаров из Турции

Сотрудники СевероОсетинской таможни пресекли деятельность интернациональной преступной группы, организовавшей нелегальные поставки товаров народного потребления в Россию. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 60 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Осетинская таможня Фото: Северо-Осетинская таможня

Схему организовал иностранный гражданин: он закупал в Турции лекарства, одежду, обувь, детское питание и иные товары для последующей перепродажи в России. Водителямсоучастникам он предоставлял подложные документы на продукцию и транспортные средства.

В ходе оперативноразыскных мероприятий таможенники отследили маршрут фуры и задержали участников группировки в момент разгрузки.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом до 1 млн руб.

Мария Хоперская