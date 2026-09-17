Жителя Севастополя задержали по подозрению в контрабанде оружия и госизмене

Сотрудники ФСБ задержали на территории Московского региона 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене и контрабанде вооружения и военной техники (ст. 275 и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1). Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Установлено, что гражданин России через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины. По заданию куратора задержанный занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны для последующего использования ВСУ в зоне специальной военной операции.

Решением суда мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. В соответствии с российским законодательством, максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы, отметили в сообщении ФСБ.

Константин Соловьев