В Невинномысске будут судить главу стройфирмы за невыплату 5 млн рублей по зарплате

В Невинномысске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за невыплату заработной платы в размере 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с октября 2025 года по июнь 2026 года руководитель коммерческой организации не выплачивал заработную плату 19 сотрудникам. В результате этого образовалась задолженность в размере более 5 млн руб. Отмечается, что денежные средства фирмы, за счет которых можно было выплатить зарплату, были потрачены на хозяйственные нужды и расчеты с контрагентами.

62-летний генеральный директор строительной фирмы обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Уголовное дело направлено в Невинномысский суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что в результате принятых прокуратурой мер задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

Алина Зорина