В аэропорту Краснодара пресекли незаконный провоз валюты на 46 млн рублей

17 сентября исполнился год с момента возобновления работы международного аэропорта Краснодара. За это время сотрудники таможни выявили 153 случая незаконного перемещения валюты через таможенную границу ЕАЭС на 46 млн руб. По трем эпизодам были возбуждены уголовные дела по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда денежных средств и денежных инструментов», сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

За это время таможенный контроль прошли более 5 тыс. воздушных судов, около 670 тыс. пассажиров и свыше 400 тыс. единиц багажа. По результатам досмотров таможенники возбудили 332 дела об административных правонарушениях. Штрафы по ним составили более 12 млн руб., стоимость конфискованных товаров превысила 2,5 млн руб.

За год пассажиры оформили более 2 тыс. пассажирских таможенных деклараций. В бюджет было взыскано 1,1 млн руб. таможенных платежей.

Наиболее востребованными международными направлениями среди пассажиров из Краснодара стали Египет, Турция, Узбекистан, ОАЭ и Грузия.

Наталья Белоштейн