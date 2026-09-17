Трех ставропольчанок обвиняют в мошенничестве в 56 млн рублей при продаже телефонов

В Ставропольском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемые совместно с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, собирали предоплату за заказы мобильных телефонов, бытовой техники и других товаров, предлагая их по ценам значительно ниже рыночных. Потерпевшими стали 110 жителей Ставропольского края и нескольких соседних регионов. Выполнять обязательства по передаче товаров фигурантки изначально не планировали, а полученные деньги использовали по собственному усмотрению.

Общий ущерб оценили в более 56 млн руб. Дело передано на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя.

Константин Соловьев