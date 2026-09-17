Орловский завод комплектующих для коммунальной техники локализовал производство

АО «Мценский завод "Коммаш"» в Орловской области полностью локализовало выпуск вакуумных насосов и прекратило закупку импортных аналогов за счет расширения производства на займы Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщил гендиректор «Коммаша» Виктор Сасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Новое оборудование обрабатывает детали с большей точностью и в разы быстрее. Это позволяет своевременно и качественно выполнять заказы, направляя продукцию не только отечественным, но и зарубежным партнерам»,— добавил господин Сасин.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», «Коммаш» вложил 135 млн руб. в увеличение объемов выпуска деталей для коммунальной техники. Из этих средств 81 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а еще 9 млн руб. — региональный ФРП.

За счет заемных средств предприятие закупило оборудование, включая фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ и установку оптоволоконной лазерной резки. На заводе рассчитывают, что при выходе на полную мощность годовое производство вырастет с 490 до 620 комплектов и что это повысит долю компании на рынке с 11% до 15%.

По собственным данным, завод производит вакуумные насосы, коробки отбора мощности, раздаточные редукторы и центробежные насосы. Эти компоненты используются при сборке машин для содержания дорог, водно-коммунального хозяйства и транспортировки отходов. При производстве 95% используемого сырья и комплектующих являются отечественными. Основными заказчиками выступают региональные операторы по обращению с ТКО, государственные и муниципальные структуры, а также такие компании, как «КАМАЗ», «Минский автомобильный завод» и «Мосводоканал». Кроме того, изделия завода поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Туркменистан, Афганистан, Кыргызстан и Египет. По данным Rusprofile, АО «Мценский завод "Коммаш"» зарегистрировано в Мценске Орловской области в 1992 году. Основной вид деятельности — производство автомобилей спецназначения. Уставный капитал — 26,6 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им был департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. В 2025 году выручка общества составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 133 млн руб. Годом ранее финпоказатели были выше — 2,1 млрд и 149 млн руб. соответственно. Гендиректор — Виктор Сасин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ООО «Труженик» в Орловской области вложило 150 млн руб. в расширение производства компактных дисковых борон под брендом «Прометей», применяемых аграриями для комплексной обработки почвы. Из этой суммы 103 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа.

Егор Якимов